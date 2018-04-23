Во Владивостоке проходит выставка сайнс-арт «Открытие, открытие» 

Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 22 апреля /Синьхуа/ — В Центре современной культуры «Хлебозавод» Владивостока в эти дни проходит выставка «Открытие, открытие». Современные российские и зарубежные художники, работающие в стиле сайнс-арт, предлагают собственную интерпретацию процесса производства знаний о мире, в котором мы живем. Фотографии Синьхуа/У Ган