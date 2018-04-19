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Выставка живописи Константина Пьянова откроется в ЦК «Рекорд»
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Выставка живописи Константина Пьянова откроется в ЦК «Рекорд» 

АиФ Нижний Новгород 3 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
«Живописные работы Константина Пьянова монументальны по своему характеру вне зависимости от жанра. Особенности художественного языка обусловлены стремлением лаконично и ясно показать связь элементов природы, — говорит искусствовед МГХМ Е. Сурганова. — Пространство плоскостно, изображения человека, растения, предметов в натюрмортах носят характер знаков, каждому из которых определено своё неизменное место в метафизической картине мира».
Серия петроглифов не только раскрывает связь художественного языка Пьянова и искусства эпохи неолита, но и заставляет вспомнить об особой роли, которую оно играло тысячелетия назад.
Современным исследователям петроглифы раскрывают представления о мире и месте в нём человека далёких времён, картины Константина Пьянова, в свою очередь, раскрывают связь представлений о мире и человеке эпох, разделенных тысячелетиями.
Вход свободный. Открытие выставки: 18 часов. 0+.
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