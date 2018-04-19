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«Берсерк» запускает конкурс рисунков с призовым фондом в 100 000 рублей!
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«Берсерк» запускает конкурс рисунков с призовым фондом в 100 000 рублей! 

Мир фантастики 3 часа назад
Компания Hobby World и создатели коллекционной карточной игры «Берсерк. Герои» представляют новый конкурс для художников и иллюстраторов. Всё очень серьёзно — призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей.
Участникам предлагается выбрать одну из стихий (сторон в игре) и представить персонажа этой стихии в стилистике жанра «стимпанк», ведь в мире Лаар грядёт техническая революция. Вот как звучит основное описание: Магия — это, конечно, хорошо, но ведь наука надёжнее! В Лааре грядет Расцвет Технологий. Гномы изобретают паровой двигатель, эльфы берутся за пушки, тролли и русалки не прочь обзавестись дополнительными механическими руками и хвостами, темные маги Соултрада и сумраков готовят автоматизированных монстров, а наемники отложили мечи и взялись за пистолеты! Готовые работы нужно прислать до 9 июня в этот альбом группы «Вконтакте». Один участник может прислать сколько угодно своих рисунков, но одна иллюстрация может претендовать лишь на одну номинацию.
Вот здесь можно ознакомиться с основными правилами и изучить референсы разных стихий. Есть несколько нюансов — например, участник должен быть подписан на группы всех информационных партнёров (включая и паблик «Мира фантастики»!). Кроме того, художникам стоит соблюдать «прозрачность» процесса и выкладывать свои черновики и наброски в отдельный альбом (т.н. WIP — work in progress, «этапы работы»). Также издательство оставляет за собой право использовать иллюстрации для будущих карт «Берсерк» с указанием имени художника.
От «Мира фантастики» судить конкурс будет художник-оформитель Вячеслав Ястремский.
Удачи!
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