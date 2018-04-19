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Семинар «Современное искусство — позитивизм» прошел в Управе Обручевского
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Семинар «Современное искусство — позитивизм» прошел в Управе Обручевского 

Обручевский меридиан 3 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Семинар проходил в актовом зале управы, где с февраля 2018 года, в рамках выставки «Страна Героев» экспонируются работы современных московских художников.
Заместитель главы управы Дмитрий Лериевич Сичинава рассказал о большой работе и обширных планах по дальнейшему развитию культурной жизни района. Перед собравшимися жителями района выступил организатор семинара — общественный советник Андрей Владимирович Зюбин, подробно осветивший идеи современного позитивного искусства. Специалист по управлению интеллектуальной собственностью Юрий Николаевич Хлапотин рассказал о приобщении детей и подростков к лучшим образцам мировой культуры и высокого искусства. Завершил официальную часть Воронцов Алексей Юрьевич, погрузив присутствующих в тонкости современной реставрации памятников архитектуры. Участники семинара живо реагировали на выступления, задавали много вопросов, возникло несколько дискуссий, прозвучали конкретные предложения.
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