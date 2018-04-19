Ещё
Школьники узнали, как творил Леонардо да Винчи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники узнали, как творил Леонардо да Винчи 

Официальный сайт управы района Богородское 3 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
На выставке легендарного Леонардо да Винчи ученики богородской школы узнали многие секреты механизмов и картин гения средневековья.
Ученики школы №1349 побывали в понедельник, 16 апреля, на выставке изобретений Леонардо да Винчи. Здесь ребята ознакомились с механизмами, воссозданными по чертежам великого художника и изобретателя, узнали принцип их работы и сами испытали их в действии.
Помимо этого экскурсоводы рассказали о жизни Леонардо и познакомили ребят с его картинами. Школьники были поражены известием о том, насколько Леонардо опередил свою эпоху, свое время, и почему многие изобретения стали сегодня возможны благодаря знаменитому итальянскому живописцу, скульптору, изобретателю и даже музыканту.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Учащиеся школы №362 побывали с экскурсией в Музее Востока В Богородском состоятся «Маяковские чтения» Конкурс художников по граффити продолжается в районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР15
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»83
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
«Игра престолов» снова отличилась7
Видео
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение