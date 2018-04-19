Школьники узнали, как творил Леонардо да Винчи

На выставке легендарного Леонардо да Винчи ученики богородской школы узнали многие секреты механизмов и картин гения средневековья.

Ученики школы №1349 побывали в понедельник, 16 апреля, на выставке изобретений Леонардо да Винчи. Здесь ребята ознакомились с механизмами, воссозданными по чертежам великого художника и изобретателя, узнали принцип их работы и сами испытали их в действии.

Помимо этого экскурсоводы рассказали о жизни Леонардо и познакомили ребят с его картинами. Школьники были поражены известием о том, насколько Леонардо опередил свою эпоху, свое время, и почему многие изобретения стали сегодня возможны благодаря знаменитому итальянскому живописцу, скульптору, изобретателю и даже музыканту.