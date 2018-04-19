Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 21, 22 апреля

На этот раз выходные начнутся в пятницу вечером: 20 апреля в Перми пройдёт акция — «Библионочь-2018» (6+).

Побывать в библиотеке ночью — это ли не приключение! На пути странствования по залам библиотек радушные хозяева предложат посетителям побывать на мастер-классах, лекциях и даже концертах.

Библиотека им. Пушкина

17.00 | Презентация книги «На крыльях памяти. Лев Перевалов». Книгу представит искусствовед Ольга Власова

17.30 | Экскурсия по «Дому Смышляева»

18.00 | Фетровая мастерская Ирины Подвинцевой: изготовление дизайнерского украшения

18.00 | Пермь — город «медведя» и «молота». Литературная игра

18.15 | Клуб «Пермский след» и Милана Фёдорова с краеведческой программой «Пермский след в жизни Ленина»

18.45 | Программа «Музыка эпохи Шекспира»

19.00 | Разговор про книжную иллюстрацию с дизайнером Мариной Сафоновой

19.30 | Сцены из поэмы Марины Цветаевой «Царь-девица» в исполнении пермских артистов. В это же время — лекция «Творец пермской истории» о жизни и деятельности Дмитрия Смышляева

20.00 | Мастер-класс по изготовлению керамики от Элены Гарсиа

20.00 | Шоу песочной анимации и мастер-класс от Елены Полторацкой. В это же время в зале электронных ресурсов — квест «Культурное ГТО», а также интеллектуальная игра «Городок в тетради» от клуба «Наши встречи»

20.30 | Фрагменты пластического спектакля «Пегий пёс, бегущий краем моря» покажет «Свободный театр современного танца»

20.30 | «Культурный диван». Турнир по настольным играм

21.00 | Музыкальный квартирник

21.30 | Литературно-музыкальная композиция «Сборник рассказов». Участники теневого театра познакомят зрителей с творчеством А. Чехова, Л. Улицкой, Н. Тэффи, Н. Клюева

22.15 | Концертная программа «Налегке» от музыкального дуэта «Пальчик мимо»

23.00 | Экскурсия по Дому Смышляева и световое шоу от театра огня «Игры пламени»

В течение всего вечера: выставка «Сто лет одиночества»; «Книжный перфоманс» — большой просмотр литературы, а также игры, викторины.

Библиотека им. А. М. Горького

17.00 | Квест «Путешествие по библиотеке, или По ту сторону чудес… »

17.00 | Выставка «Традиционная книга». Рукописные книги и издания кирилловского шрифта XVII-XVIII веков, хранящиеся в фонде краевой библиотеки

18.00, 19.30 | Квест «Загадки города П: тайная комната»

18.00 | Презентация передвижной выставки Государственного архива Пермского края «Храмы Верхнекамья»

18.00 | Мастер-класс художника Анастасии Красновой по каллиграфии кистью «Живые буквы»

19.00 | Экскурсия «Путешествие в мир литературы»

19.00 | Семинар кандидата медицинских наук Юрия Вагина « Гарри Поттер как руководство по практической психологии»

19.00, 20.00 | Мастер-класс «Чтение старинной рукописи». Участники смогут научиться разбирать письмена рукописей XVII-XVIII вв.

21.00 | Лекция «Легенды, мифы и чудеса Перми и Пермского края»

Библиотека № 35 16.00 | Интерактивная книжная выставка «Открой книгу — найди волшебство!»

16.00 | Выставка-кроссворд «Фантазийные миры»

17.00 | Спектакль «Недетские истории»

18.00 | Мастер-класс «Декупаж по форме»

18.00 | Программа «В ритме сердца». Перед посетителями выступят танцовщицы пермской Школы испанского танца Марии Черненко. Пройдёт мастер-класс по фламенко

19.30 | Концерт «Вокруг света за 80 минут», литературная викторина

21.00 | Мастер-класс от спортсменов центра фехтования «Рост»

22.00 | «Кисти уверенный взмах»: мастер-класс по созданию японской открытки этагами

И всю ночь: акция «Книга в добрые руки», выставки «Книжный лабиринт» и «Литературный гороскоп».

Библиотека им. В. Г. Короленко

18.00 | Концерт группы «Созвездие»

18.00 | Спектакль «Львёнок и Черепаха»

18.00 | Научно-популярное шоу «Чумачечная наука»

18.00 | Турнир по скорочтению «Пожиратели книг»

19.00 | Краеведческий диктант «Горжусь историей Перми»

19.00 | Искусствоведческий вояж «Жанры живописи»

19.00 | Интерактивный семинар «Развитие образного мышления у детей»

19.00 | Ролевая игра «Хогвардс»

20.00 | «Беседы без света». Мастер-класс от школы эмоционального развития

20.00 | Музыкальный квартирник

И всю ночь: выставка картин пермских художников XIX-XX вв.

21 апреля | ВЫСТАВКИ

222 яйца | 10.00-19.00 | Музей пермских древностей | 0+

Бесстрашно открытое сердце | Персональная выставка художницы Елены Разумковой | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 12+

Весенний букет | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 0+

Всё о Еве | Арт-проект | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+

Заколдованные принцессы | 10.00-18.00 | Библиотека № 13 им. В. Г. Короленко | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Пермь Третья | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Танцующая кисть Владимира Васильева | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Утопия драконов | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 6+

Чудо Чуди | Арт-проект | 12.00 | Центр городской культуры | 6+

21 апреля | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ЛЕКЦИИ

Morgenshtern | 19.00 | Freedom | 16+

Александр Пушной & The Band | 20.00 | Ресторан «Кама» | 16+

Арабеск-2018. Закрытие конкурса | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 6+

Ах, Красная Шапочка! | 16.00 | Пермский театр кукол | 4+

В глубины Вселенной | 19.00 | Планетарий | 12+

Вода | 11.00 | Дом актёра | 1+

Галактики, квазары и Вселенная | 17.00 | Планетарий | 12+

День рождения кота Леопольда | 11.00, 14.00 | Театр юного зрителя | 4+

Дмитрий Маслеев (фортепиано) и Тюменский филармонический оркестр | 19.00 | Большой зал филармонии | 6+

Дорога в космос нам открыта | 12.00 | Планетарий | 6+

Дурочка | 19.00 | Дом актёра | 16+

Йа, или Жизнь насекомых | Пластический спектакль | 19.00 | Пространство событий «Часовой завод» | 12+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Концерт, посвящённый 25-летию образцовой цирковой студии «Фантастика» | 16.00 | ПГДК им. М. И. Калинина | 0+

Круиз по Солнечной системе | 15.00 | Планетарий | 7+

На дне | 14.00, 18.00 | У Моста | 12+

Пиковая дама | 18.00 | Театр-Театр | 12+

Русалочка | 11.00, 14.00 | Театр кукол «Туки­Луки» | 4+

Сказки от мастера | Интерактивное представление | 11.00, 14.00 | ПДНТ «Губерния» | 2+

Смена | Моноспектакль | 19.00 | Театр «КТО» | 16+

Сотворение мира | 14.00 | Дом актёра | 6+

У нас всё хорошо | 20.30 | Сцена-Молот | 16+

Фро | 19.00 | Театр кукол «Туки­Луки» | 16+

Цветные истории | 11.00, 13. 30, 16.00 | Пермский театр кукол | 0+

21 апреля | СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ И ДР.

Дискотека 90-х | 18.00 | УДС «Молот» | 16+

КВН. Кубок ректоров Пермского края | 18.00 | Дворец культуры им. А. Г. Солдатова | 12+

Ночное рандеву на Бульваре звёзд. Наблюдение в телескоп Луны и Венеры | 20.30 | Планетарий | 7+

Свобода учиться | Фестиваль альтернативного образования | 10.00-17.00 | Библиотека им. А. М. Горького | 16+

22 апреля | ВЫСТАВКИ

222 яйца | 10.00-19.00 | Музей пермских древностей | 0+

Бесстрашно открытое сердце | Персональная выставка художницы Елены Разумковой | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 12+

Весенний букет | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Пермь Третья | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Танцующая кисть Владимира Васильева | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Утопия драконов | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 6+

Чудо Чуди | Арт-проект | 12.00 | Центр городской культуры | 6+

22 апреля | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ЛЕКЦИИ

Агафья Тихоновна | 19.00 | Дом актёра | 14+

Арабеск-2018. Гала-концерт лауреатов | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 6+

Ах, Красная Шапочка! | 13.30 | Пермский театр кукол | 4+

Весна в королевстве Органа. Король меняет маски | 15.00 | Пермская краевая филармония | 6+

Визит к Солнцу | 12.00 | Планетарий | 5+

Иллюзионное шоу клоунов | 12.00 | Ресторан-театр «Данилин» | 3+

Капитан Коко и Зелёное Стеклышко | 11.00 | Дом актёра | 5+

Листая каменную книгу | 12.00 | Планетарий | 8+

Луна | 19.00 | Ресторан «Кама» | 6+

Месяц в деревне | 20.00 | Сцена-Молот | 12+

Мужское шоу «Дамские угодники» в программе «9 лет на сцене» | 19.00 | Большой зал филармонии | 16+

На всякого мудреца довольно простоты | 18.00 | Театр-Театр | 16+

На дне | 14.00, 18.00 | У Моста | 12+

Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+

Обыкновенное чудо | 14.00, 18.00 | Театр юного зрителя | 14+

Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 6+

Принц-кролик | Сказка | 12.00 | Музыкальный театр «Орфей», Дворец культуры им. А. Г. Солдатова | 4+

Путешествие из Мумидола в Страну чудес | Сказка-концерт | 18.00 | Пространство событий «Часовой завод» | 6+

Семён Альтов . Вчера = сегодня = завтра | 18.00 | Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина | 12+

Сказка о царе Салтане | 12.00 | Сцена-Молот | 6+

Сказка про трёх поросят | 11.00 | Дворец молодёжи города Перми | 0+

Сказки с грядки | 11.00, 14.00 | Театр кукол «Туки­Луки» | 2+

Сохраним ли мы планету обитаемой? | 15.00 | Планетарий | 10+

Третий ингредиент | 20.00 | Театр «КТО» | 12+

Увлекательная астрономия | 12.30 | Планетарий | 6+

Цветные истории | 11.00, 16.00 | Пермский театр кукол | 0+

Школа маленьких звездочётов | 17.00 | Планетарий | 5+

Я — весёлый Колобок | Интерактивный спектакль | 10.30, 12.30 | Детский центр «Кот Морковкин» | 1+

22 апреля | СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ И ДР.

Большая Георгиевская игра | 9.00-17.30 | Ул. Ленина, 53 (старт), ул. Петропавловская, 185 (финиш) | 6+

Время водит хоровод! | Городской этап детского фестиваля культуры народов, проживающих в Прикамье | 12.00 | Библиотека им. А. С. Пушкина | 0+

Городской конкурс семейной хореографии | 12.00 | Детско-юношеский центр им. В. Соломина | 0+

Командный «Пасхальный турнир» по дзюдо среди юношей 2003-2005 г. р. | 10.00 | Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва | 0+

Космические путешественники | Викторина | 12.00 | Планетарий | 6+

Панорамный обзор города в бинокуляр на видовой площадке | 12.00 | Планетарий | 5+