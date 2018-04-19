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Московские художники представят в обсерватории в КЧР арт-проект «Жемчужные тропы»
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Московские художники представят в обсерватории в КЧР арт-проект «Жемчужные тропы» 

ТАСС 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
ЧЕРКЕССК, 19 апреля. /ТАСС/. Поселок Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии, где находится Специальная астрофизическая обсерватория (САО) РАН, станет на ближайшие два месяца арт-резиденцией молодых художниц из Москвы, сообщили ТАСС в научном центре.
"Арт-тур, который носит название маршрут «Жемчужные тропы», будет представлен публике с 22 апреля по 20 июня. Проект подготовили художницы Лиза Артамонова и Илина Червонная на базе творческой резиденции Фонда поддержки современного искусства и культуры Gogova Foundation", — сказали в обсерватории.
Арт-маршрут развернут на пяти площадках поселка. Художницы задействуют различные выразительные средства, включая инсталляцию, скульптуру, видео, звук, тексты, музейные экспонаты, а также создают несколько ситуаций.
"В нашем проекте мы размышляем над тем, что же такое достопримечательности. С одной стороны, это «точки сборки» текущей реальности, утверждающие и фиксирующие сложившееся положение дел, а с другой — пластические структуры, конечная конфигурация и устойчивость которых социально обусловлены и зависят от интерпретации", — рассказала ТАСС Илина Червонная.
Одна из инсталляций называется «Новый филиал музея», в экспозиции которого размещена работа «Буковский синдром» (поселок Нижний Архыз называют также Буково). «Туристические синдромы множатся: синдром Стендаля, парижский синдром, иерусалимский синдром… а что же означает буковский синдром? Ответы на этот вопрос, можно найти, прочитав тексты о выявленном синдроме, написанные местными жителями. Ознакомившись с работой, думаю, можно почувствовать „нерв поселка“, — отметила собеседница агентства.
Посетители туристического арт-маршрута могут также увидеть инсталляцию в виде слепков рук местных жителей, познакомиться с новыми легендами, сфотографироваться у „фонтана на живописном обрыве“ и многое другое.
Специальная астрофизическая обсерватория (САО) РАН — одна из самых популярных достопримечательностей КЧР. Крупнейший российский астрономический центр был образован 3 июня 1966 года. Он располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, оснащен двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и радиотелескопом РАТАН-600.
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