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В архызской обсерватории представят арт-маршрут «Жемчужные тропы»
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В архызской обсерватории представят арт-маршрут «Жемчужные тропы» 

«Это Кавказ» 3 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Туристический маршрут «Жемчужные тропы» по памятникам истории и достопримечательностям Карачаево-Черкесии, которые соседствуют с предметами искусства, представят в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук.
Арт-маршрут создали российские художницы Лиза Артамонова и Илина Червонная на базе творческой резиденции Фонда поддержки современного искусства и культуры Gogova Foundation в поселке Буково в Нижнем Архызе.
«Создатели проекта «Маршрут „Жемчужные тропы“ признались, что Карачаево-Черкесия вызывает у них особый интерес. В рамках своего творчества художники старались переосмыслить явление туризма в его привычном понимании и преподнести туристические достопримечательности глубинно вне рамок их культурно-исторической ценности», — сообщается на сайте регионального правительства.
Весь проект, который также включает в себя путеводитель по маршруту и фильм о его создании, будет представлен в САО РАН с 22 апреля по 20 июня 2018 года.
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