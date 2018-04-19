В архызской обсерватории представят арт-маршрут «Жемчужные тропы»

Туристический маршрут «Жемчужные тропы» по памятникам истории и достопримечательностям Карачаево-Черкесии, которые соседствуют с предметами искусства, представят в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук

Арт-маршрут создали российские художницы Лиза Артамонова и Илина Червонная на базе творческой резиденции Фонда поддержки современного искусства и культуры Gogova Foundation в поселке Буково в Нижнем Архызе.

«Создатели проекта «Маршрут „Жемчужные тропы“ признались, что Карачаево-Черкесия вызывает у них особый интерес. В рамках своего творчества художники старались переосмыслить явление туризма в его привычном понимании и преподнести туристические достопримечательности глубинно вне рамок их культурно-исторической ценности», — сообщается на сайте регионального правительства.

Весь проект, который также включает в себя путеводитель по маршруту и фильм о его создании, будет представлен в САО РАН с 22 апреля по 20 июня 2018 года.