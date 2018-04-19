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В Сургуте поздравили с праздником ветеранов транспортной полиции
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В Сургуте поздравили с праздником ветеранов транспортной полиции 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
17 апреля руководитель Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Михаил Александрович Разживин поздравил с праздником ветеранов отдела. Они посетили красивый музей, созданный при Сургутском линейном отделе председателем совета ветеранов Георгием Никифоровичем Белоусовым.
На экспозициях музея ветераны увидели старинные черно-белые фотографии и прочитали вырезки из газет, на которых крупными буквами написаны служебные подвиги сотрудников транспортной милиции и «жизнь» отдела.
Глядя на ретро-снимки и читая тексты, ветераны вспомнили своих сослуживцев и товарищей. После посещения музея для ветеранов действующие сотрудники отдела организовали торжественное чаепитие.
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