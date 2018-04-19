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Выставка кошек состоится в СВАО 25 апреля
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Выставка кошек состоится в СВАО 25 апреля 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
В среду, 25 апреля, на территории приюта «Муркоша» пройдет выставка-пристройка кошек под названием «Неслучайная встреча». Для того, чтоб забрать понравившегося кота, будет необходим паспорт.
О предстоящем мероприятии рассказала PR-директор приюта Мария Маленко.
— 25 апреля мы приглашаем вас посетить выставку «Неслучайная встреча», на которой будет представлено более 500 кошек, котов и котят приюта «Муркоша», — отметила Маленко.
По словам представителя приюта, главной задачей выставки является подобрать животным лучшего хозяина, а посетителям — найти хорошего друга. Мария Маленко рассказала, что на выставке можно будет увидеть пушистых и гладкошерстных котов, породистых и обыкновенных.
Животных будут отдавать бесплатно, но посетителям старше 21 года, по итогам собеседования.
Посетить мероприятие можно будет бесплатно, по ул. Осташковская, д. 14, стр. 2 с 12.00 до 21.00.
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