В Курске открылась выставка Музея Победы

Сегодня, 19 апреля, в Курской картинной галерее им. А. А. Дейнеки открывается художественная выставка, созданная на основе коллекции плакатов и фронтовых рисунков из фондов Музея Победы и посвященная Курской битве.

Всего на выставке можно будет увидеть около 50 художественных работ, которые были созданы в 1943 году более чем тремя десятками художников. Среди них такие именитые авторы, как Аркадий Пластов и Ираклий Тоидзе.

Представленные фронтовые рисунки, на которых авторы зачастую изображали увиденные события в момент их свершения, — уникальные свидетельства событий на Курской дуге, а коллекция плакатов отражает дух той эпохи и передает образ советского воина.

Выставка продлится до 25 мая 2018 года.