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В Курске открылась выставка Музея Победы
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В Курске открылась выставка Музея Победы 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Сегодня, 19 апреля, в Курской картинной галерее им. А. А. Дейнеки открывается художественная выставка, созданная на основе коллекции плакатов и фронтовых рисунков из фондов Музея Победы и посвященная Курской битве.
Всего на выставке можно будет увидеть около 50 художественных работ, которые были созданы в 1943 году более чем тремя десятками художников. Среди них такие именитые авторы, как Аркадий Пластов и Ираклий Тоидзе.
Представленные фронтовые рисунки, на которых авторы зачастую изображали увиденные события в момент их свершения, — уникальные свидетельства событий на Курской дуге, а коллекция плакатов отражает дух той эпохи и передает образ советского воина.
Выставка продлится до 25 мая 2018 года.
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