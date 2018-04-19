Выставка Валерия Чтака и Кирилла Крючкова «ДВА» откроется во Владивостоке

Это диалог двух художников.

30 апреля в малом зале владивостокского центра современного искусства «Заря» откроется выставка Валерия Чтака и Кирилла Крючкова «ДВА». С 23 по 29 апреля совместный проект двух признанных художников можно будет наблюдать в экспериментальном формате открытой мастерской. Выставка продлится до 31 мая. Вход свободный.

Художник из Владивостока Кирилл Крючков, в первую очередь, известен работой на улице: шрифты, надписи, наслоения, заплатки встречаются как на расписанных им городских стенах, так и в его станковых произведениях. Крючкова заботит природа и экология, он стремится к жизни в гармонии с Землей и окружающей средой и примиряет людей с непростым ландшафтом жизни, его работам свойственны гуманистические утопические сюжеты. Цветные мозаики и рисунки в городском пейзаже служат «благоустройству», переключая мрачные урбанистические пейзажи в «улучшенные» места для жизни с помощью игры с пространством и цветной краской, передает пресс-служба ЦСИ «Заря».

Валерий Чтак

Известный деятель московской сцены Валерий Чтак работает с монохромной палитрой, сочетая изображения и текст и обращаясь к философии, филологии и cultural studies. Живопись Чтака распространяется на холсты, найденные объекты и стены; в его произведениях фигурируют цитаты, афоризмы, повторяющиеся образы, текстовые ребусы и семантические единицы на разных языках. Любое пространство, создаваемое Чтаком, приобретает сложный объем, в котором разрозненные элементы вдруг предстают частями одного сложного иммерсивного шифра. Для Чтака это второй приезд во Владивосток, где он уже делал сайт-специфичную выставку-инсталляцию «Краб внутри» в рамках резиденции в «Заре» в 2016 году.

Кирилл Крючков

Методы и пластика Чтака и Крючкова довольно разные, но оба уверены, что у них получится выставка-диалог-импровизация. В «Заре» это не первая выставка художников, которые бы совпадали по «вайбу», но никогда раньше не работали вместе. Для ЦСИ «Зари» эта выставка — не только пластический эксперимент, но и способ поддержи немногочисленных владивостокских художников, которым довольно сложно преодолеть герметичность локальной арт-сцены.

«Искусство — это состояние встречи», — сказал художественный критик и куратор Николя Буррио. Мы живём в мире, где знаки, символы и образы склоняют нас к определенным действиям, коммерциализируются. Всем нам предначертаны определенные маршруты и «зоны коммуникации». Когда архитектура жизни не предусматривает для нас выхода с определенных маршрутов, то, несмотря на развитие технических средств связи, наши возможности для общения оказываются ограниченными. Так, вне определенных обстоятельств, художники с разных концов континента никогда бы не встретились и не вступили бы в разговор.

Задача этого проекта — проложить новые пути для общения и вывести все стороны этого разговора за предписанные им обстоятельствами границы. Знаки, символы, образы и эмблемы также могут способствовать связи и разделению опыта с другими. Там, где искусство служит поводом к диалогу, поводом к изменению нашего отношения к жизни, речь идёт не только о беседе неких «двух», но о включении в разговор всех участников, включая зрителей, которые пребывают во времени-пространстве выставки.

«ДВА» — это не столько диалог, сложение или умножение, но возведение в степень количества интерпретаций, способов иначе взглянуть на контекст и повлиять на наше восприятие мира.

Кирилл Крючков — родился в г. Холмск (Сахалинская область), живет и работает во Владивостоке. Один из популяризаторов паблик-арта, стрит-арта и гуманного граффити во Владивостоке. В своих художественных практиках Кирилл фиксирует опыт восприятия городской среды и природы: сам он характеризует своё творчество как графическую живопись с элементами наклеивания, которая состоит из абстрактных цветовых сочетаний и ассоциаций материального мира.

Валерий Чтак — современный художник, участник трех московских биеннале. Работает в таких жанрах, как живопись, графика, инсталляция, объекты. С 2002 участвует в групповых и делает персональные выставки на территории России и за рубежом. Его работы находятся в коллекциях Московского музея современного искусства, Третьяковской галереи и др., а также в частных собраниях.