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Гигантское граффити украисило Сочи ко Дню Рождения Елизаветы II
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Гигантское граффити украисило Сочи ко Дню Рождения Елизаветы II 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Огромное изображение Королевы Великобритании Елизаветы II появилось на стене гимназии №8 в Сочи. Таким образом, уличные художники и местный языковой центр решили поздравить главу британского престола с 92‐м Днем Рождения, сообщила газета «Известия» со ссылкой на местные издания.
«Мы умеем и любим говорить
по-английски, поэтому мы рады гостям из любой страны. Happy birthday, Your Majesty!», — написал на своей странице в Facebook один из инициаторов художественной акции Андрей Пономарев.
С днем рождения, Ваше Величество! Талантливые художники из команды #YOUFEELMYSKILL совместно с Гимназией 8, г. Сочи, представляют свой новый социальный
стрит-арт: поздравительная открытка Елизавете II. pic.twitter.com/dU7V5qAkAh
— G8 school (@G8School) 19 апреля 2018 г.
23 апреля стартует прием эскизов на областной конкурс граффити. Конкурс проводится в целях популяризации здорового образа жизни молодежи Подмосковья.
По словам начальника Главного управления социальных коммуникаций Московской области, «граффити уже давно перестали считать вандализмом и варварством. Сегодня это возможность одновременно выявить и поддержать неформальную творческую молодежь и молодых художников».
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