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Тест на знание истории ВОВ смогут пройти посетители Музея Победы в преддверии 9 мая
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Тест на знание истории ВОВ смогут пройти посетители Музея Победы в преддверии 9 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«В преддверии Дня Победы москвичи и гости столицы смогут проверить свои знания по истории, ответив на вопросы о Великой Отечественной войне. Организатором теста, который пройдет не только в Музее Победы, но и в Московской городской думе, а также в каждом административном округе столицы, стал молодежный парламент МГД. Молодые парламентарии совместно с руководителями школьных музеев самостоятельно подготовили блок вопросов, посвященных народному ополчению во время обороны Москвы», — отметили в пресс-службе.
Директор учреждения Александр Школьник подчеркнул символичность того, что тест по истории Великой Отечественной войны пройдет в Музее Победы на Поклонной горе.
«Самое большое количество документальных свидетельств о героических и в то же время трагических событиях тех лет представлено именно здесь. По-настоящему понять и оценить огромную цену, что заплатил наш народ за Победу, можно лишь увидев это своими глазами. Желаю успеха всем участникам теста и уверен, что у многих он вызовет желание еще не раз посетить наш музей», — подчеркнул он.
Акция состоится 21 апреля 2018 г., начнется мероприятие в 11:00.
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