Зеленоградцы побывали на экскурсии в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

Посетители отделения социальной реабилитации инвалидов филиала «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский» совершили поездку в один из крупнейших музеев Европы.

«Прогуливаясь по тихим залам музея и слушая рассказ опытного экскурсовода, мы наслаждались богатым собранием полотен и скульптуры. Интересна история создания коллекции, и с какой любовью и самоотверженностью она сохраняется и пополняется для потомков», — поделились впечатлениями жители Старого Крюково.

Напомним, ГМИИ им. А. С. Пушкина — музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям Музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX–XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире.