Экспозиции «Моя история» в России посетили более 5 млн человек

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Мультимедийные парки «Моя история» за пять лет их работы посетили в разных городах России более 5 млн человек. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе проекта.

"Федеральный исторический проект «Россия — Моя история» перешагнул отметку 5,5 миллионов, поставив сразу несколько крупных рекордов в различных уголках страны. Среди них Санкт-Петербург, привлекший на экспозиции за 5 месяцев 300 тыс. человек, Пермь, Махачкала и Волгоград, преодолевшие отметку в 100 тыс. посетителей менее, чем за полгода с момента открытия, и Тюмень, где каждый третий школьник области уже побывал в историческом парке", — отметили в пресс-службе.

Представители проекта напомнили, что первая выставка «Россия — Моя история» открылась в 2013 году в Москве, на ней побывали более 300 тыс. человек. «Сейчас работают 16 павильонов в крупнейших городах страны», — сказали в пресс— службе.

"Состав аудитории исторических парков во всех городах — это, в основном, студенты, школьники и их родители, которые проводят свободное время в новом мультимедийном музее", — отмечают создатели выставок. Их статистика показывает, что более половины посетителей выбрали экспозиции, посвященные древней истории и современности, а треть посетителей предпочли выставку «ХХ век. 1914-1945 годы От великих потрясений к Великой Победе».

История продолжается

В 2017 году в московском Манеже представили экспозицию «Россия, устремленная в будущее» — мультимедийную панораму научных прогнозов на ближайшие 20 лет от ведущих мировых футурологов и аналитических агентств. За 18 дней работы выставку посетили 200 тыс. человек.

Цикл масштабных мультимедийных выставок в Манеже начался в 2013 году с экспозиции «Рюриковичи», подготовленной Патриаршим советом по культуре. Затем были «Романовы», «1914-1945. От Великих потрясений к Великой Победе», «Россия. Моя история. 1945-2016».