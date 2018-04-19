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«Ручку Путина» продали на аукционе во Франции за 63 тысячи евро
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«Ручку Путина» продали на аукционе во Франции за 63 тысячи евро 

360tv.ru 1 час назад
На торгах аукционного дома Drouot во Франции с молотка ушла авторучка, которой мог пользоваться президент Владимир Путин, сообщает Le Parisien.
Украшенная 20 кристалами Swarowski и гербом России — серебряным двуглавым орлом — ручка марки Parker ушла неизвестному покупателю за 63 тысячи евро. Первоначально лот оценили в 50-80 тысяч. Она была изготовлена домом Леклэ в рамках сессии «Искусство России и Армении».
Le Parisien приводит мнение эксперта в области рынка современного искусства: «Эта ручка — не произведение искусства, однако исключительный объект за счет политической актуальности».
На аукционе в США продана тетрадь с рукописью рассказа Артура Конан Дойла «Пляшущие человечки» об одном из расследований детектива Шерлока Холмса и его верного помощника доктора Ватсона.
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