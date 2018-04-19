«Ручку Путина» продали на аукционе во Франции за 63 тысячи евро

На торгах аукционного дома Drouot во Франции с молотка ушла авторучка, которой мог пользоваться президент Владимир Путин , сообщает Le Parisien

Украшенная 20 кристалами Swarowski и гербом России — серебряным двуглавым орлом — ручка марки Parker ушла неизвестному покупателю за 63 тысячи евро. Первоначально лот оценили в 50-80 тысяч. Она была изготовлена домом Леклэ в рамках сессии «Искусство России и Армении».

Le Parisien приводит мнение эксперта в области рынка современного искусства: «Эта ручка — не произведение искусства, однако исключительный объект за счет политической актуальности».