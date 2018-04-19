Экспозиция, посвященная столице, откроется в кинотеатре «Молодежный» в Текстильщиках

В кинотеатре «Молодежный» на Люблинской 1 мая откроют выставку фотографий столицы «Москва, любовь моя!». Как рассказала методист-администратор по бесплатным благотворительным проектам кинотеатра Анна Болдырева, работы принимаются в нескольких возрастных категориях: до 10 лет, до 15 лет, до 25 лет и старше 25 лет.

— В настоящее время идет отбор лучших фоторабот. Чтобы принять участие в выставке, нужно отправить заявку, указав Ф. И. О. автора, возрастную категорию, название работы. Фотографии принимаются по электронной почте molodezhniy@mos-kino.ru или в распечатанном виде по адресу Люблинская улица, 11, — пояснила Анна Болдырева.

Добавим, что работы будут принимать до 28 апреля. (мю)