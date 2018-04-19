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Художник Шемякин готовит книги старинных русских слов и загадок
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Художник Шемякин готовит книги старинных русских слов и загадок 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Скульптор, график, художник, академик искусств Европы Михаил Шемякин планирует в ноябре текущего года представить свои иллюстрированные книги старинных русских слов и загадок, сообщил журналистам сам художник.
"Я готовлю две книги, работаю над возрождением русского языка, который беднеет… Я работаю над 49 томами русских народных говоров. Выбираю наиболее яркие старинные слова и делаю к ним рисунки, получается своеобразная азбука", — рассказал Шемякин о творческих проектах.
Художник добавил, что второй его книгой станет иллюстрированный сборник русских загадок. «Много лет делаю рисунки на тему русских загадок. Они сами бесконечно абсурдны, русский мужик обладал склонностью к абсурдизму, который, несмотря на его рационализм мышления, выражался в загадках», — сказал художник.
"Может, в ноябре покажем книжки, связанные с этой темой", — сказал Шемякин.
rightОн подчеркнул важность сохранения национальной памяти на государственном уровне. «Например, в Японии, передовой стране, в начальных школах дети изучают диалекты, на которых говорили их бабушки и прабабушки… А мы к своему прошлому относимся безобразно», — считает художник.
Среди запланированных выставок Шемякин назвал большую персональную выставку в Москве, которая откроется в ноябре. «На ней будет показано мое изобретение: цветные конструкторы, в которых сам зритель может комбинировать элементы», — сказал художник. В мае в Петербурге, в Центре Михаила Шемякина пройдет выставка «Забинтованная фигура в искусстве» в рамках проекта «Воображаемый музей». Проект является авторской идеей художника. На выставке представят около 600 изображений.
До 6 мая в северной столице проходит выставка «Доизгнанье. Шемякин. Ленинград. Шестидесятые», посвященная ленинградскому периоду творчества Шемякина. На выставке можно увидеть около 50 оригинальных произведений Шемякина 1960-х годов из частных собраний.
В 2018 году генеральным спонсором серии эксклюзивных выставок, посвященных 75-летнему юбилею Михаила Шемякина, стал банк ВТБ.
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