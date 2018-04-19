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29 апреля в парке Садовники пройдет выставка собак из приюта
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29 апреля в парке Садовники пройдет выставка собак из приюта 

Вестник района Гагаринский 28 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
29 апреля с 12.00 до 18.00 в парке Садовники пройдет благотворительное мероприятие приюта для собак в Щербинке. 50 собак будут ждать своих будущих хозяев на выставке «Собаки, которые любят»!
Для того чтобы забрать питомца из приюта нужно пройти собеседование с опекуном собаки и иметь при себе паспорт.
Выставка организована Благотворительным фондом помощи животным «Собаки, которые любят», проходит уже в 6-ой раз. За прошедший 2017 года волонтерами фонда были успешно пристроены в семьи 110 собак и 18 кошек.
Все участники выставки здоровы, привиты и дружелюбны. Их характеристики размещены на сайте www.fund4dogs.ru в специальном разделе выставки ("Ищут дом" — "#СобакиКоторыеЛюбят 29 апреля Парк «Садовники»).
На мероприятии будет возможность пообщаться с кинологами и ветеринаром. В 10.00 в рамках выставки пройдет благотворительное занятия с тренером Надеждой Франко по общему курсу дрессировки с элементами «Управляемая городская собака» и с социализацией. Чтобы принять в нем участие необходимо подать заявку на почту priyutsobak@gmail.com  На мероприятии будут собирать корм бездомным животным. Принести с собой можно любое количество еды для собак
Вход на выставку свободный.
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