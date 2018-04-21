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Более полумиллиона россиян проверили себя на знание истории ВОВ
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Более полумиллиона россиян проверили себя на знание истории ВОВ 

Мир24 2 часа назад
Более полумиллиона человек проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны, сообщает «МИР 24». Тест прошел в 32 странах. Участники отвечали на вопросы на шести языках.
В Москве мини-экзамен прошел в Госдуме. В бланке было 30 вопросов и четыре варианта ответа. На выполнение задания у участников было полчаса. Нужно было вспомнить даты и названия известных сражений, имена военачальников, историю знаменитых орденов, когда и где проводились парады Победы, и даже кличку овчарки, которая была ранена незадолго до парада 1945 года. Тогда Сталин приказал пронести четвероногого героя по Красной площади на своей шинели.
«Вопросы о героях, пионерах-героях, их имена. Мне кажется, люди постарше, мои родители, возможно, хорошо это помнят. У нас в школе этому не уделяют внимания. Основные даты — да, имена — нет», — говорит участница теста.
«Мне показалось, самое сложное — кличка собаки. И вопросы об орденах. За что их давали, я тоже не знал», — говорит другой участник.
На время теста у участников не отбирали сотовые телефоны. Писать свое имя тоже было необязательно. Оценок за тест ставить никому не будут. Ведь главная цель не выбрать победителя, а привлечь внимание к малоизвестным деталям Великой Отечественной войны.
Тест можно пройти и в интернете, на сайте молодежного парламента при Думе. Результаты теста опубликуют там же.
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