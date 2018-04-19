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Бранислав Иванович, Никита Гусев и Михаил Коляда претендует на премию «ТОП 50»
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Бранислав Иванович, Никита Гусев и Михаил Коляда претендует на премию «ТОП 50» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Защитник ФК «Зенит» Бранислав Иванович, нападающий ХК СКА Никита Гусев, фигурист Михаил Коляда и теннисистка Полина Шакирова попали в число номинантов на ежегодную премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», учрежденную сайтом Собака.ру. Пятьдесят номинантов, среди которых звезды театра и кино, музыканты, художники, писатели, бизнесмены, ученые, спортсмены и люди других профессий и призваний, стали участниками онлайн-голосования на сайте премии.
Голосование завершится в полночь с 4-го на 5-е июня, после чего будут определены победители в номинациях «Мода», «Искусство», «Музыка», «Театр», «Наука и жизнь», «Кино», «Бизнес», «Книги», «Спорт» и «Команды».
Ознакомиться с полным списком номинантов и проголосовать можно на.
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