Бранислав Иванович, Никита Гусев и Михаил Коляда претендует на премию «ТОП 50»

Защитник ФК «Зенит» Бранислав Иванович, нападающий ХК СКА Никита Гусев , фигурист Михаил Коляда и теннисистка Полина Шакирова попали в число номинантов на ежегодную премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», учрежденную сайтом Собака.ру. Пятьдесят номинантов, среди которых звезды театра и кино, музыканты, художники, писатели, бизнесмены, ученые, спортсмены и люди других профессий и призваний, стали участниками онлайн-голосования на сайте премии.

Голосование завершится в полночь с 4-го на 5-е июня, после чего будут определены победители в номинациях «Мода», «Искусство», «Музыка», «Театр», «Наука и жизнь», «Кино», «Бизнес», «Книги», «Спорт» и «Команды».

Ознакомиться с полным списком номинантов и проголосовать можно на.