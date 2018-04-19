В Свердловской области открылся реставрационный цех для ретроавтомобилей

Старинные классические автомобили можно будет отреставрировать в Свердловской области. В городе Верхняя Пышма после ремонта открылся новый цех по восстановлению машин, передаёт ОТР.

Многие авто, которые будут «обновлены» в цехе, появятся на выставке ретромашин в местном музее. Кроме того, в мастерской можно будет также отремонтировать и современные транспортные средства. В цехе установлено современное оборудование по сборке и разборке машин.

По словам представителей техцентра, здесь можно будет отреставрировать любой тип автомобилей, а также мотоциклы и даже экскаваторы. Наконец, в мастерской появится и инновационный моечный комплекс, оснащённый системой очистки сточных вод.

Отмечается, что после прохождения этой процедуры воду можно будет применять вторично.