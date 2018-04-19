Победителей конкурса «Виртуальный школьный музей» наградили в Нижнем Новгороде

Итоги VI городского конкурса «Виртуальный школьный музей уникальных экспонатов» подведены в Нижнем Новгороде. 19 апреля во Дворце детского творчества имени В. П. Чкалова состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Цель конкурса — сформировать гражданскую идентичность на основе общих ценностей, воспитать чувство патриотизма, приобщить школьников к историческому, культурному и духовному наследию народа.

В этом году конкурс проводился по теме «Первая публикация». Участникам предстояло написать эссе о музейных коллекциях и отдельных уникальных экспонатах, малоизвестных общественности, о предметах «с историей», находящихся в музеях на постоянном хранении.

Всего на конкурс было представлено более 50 работ. Лучших из лучших определили в нескольких номинациях.

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