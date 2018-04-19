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Михаил Шемякин покажет на юбилейной выставке работы на основе уличного мусора и листьев
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Михаил Шемякин покажет на юбилейной выставке работы на основе уличного мусора и листьев 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Художник Михаил Шемякин представит на своей юбилейной выставке, которая откроется осенью в московском Музее современного искусства, творения, сделанные на основе уличного мусора и листьев. Кроме того, впервые будут представлены работы в новой технике, рассказал художник в четверг в петербургском пресс— центре ТАСС.
"9 ноября открытие большой моей выставки, где я впервые покажу свои цветовые конструкторы — это мое изобретение. Также там будет целый зал, который будет называться «Гербариум», я очень много лет работаю с листьями, засушенными цветами — это техника, в которой пока работаю я один", — рассказал Шемякин, добавив, гости Музея современного искусства также смогут оценить работы, сделанные на основе мусора.
По словам художника, чаще всего он делает снимки уличного мусора в ночных городах, в основном, в Париже. Работа в этой технике дала основу уже нескольким сериям: театральной, образа смерти, гражданской и отечественной войн, блокады. «Я снимаю мусор — это скомканные бумажки, пролитая краска, собачья моча. Потом распечатываю на офортной бумаге и прорисовываю, стараясь оставить оригинал почти нетронутым», — пояснил Шемякин.
Кроме того, по словам художника, сейчас он работает еще над несколькими проектами. В их числе мюзикл под рабочим названием «История Машеньки, Щелкунчика и крысенка Феди». «Это такая смешная история про крысенка, который влюбился в Машеньку. Мы работаем с американским композитором, ведем переговоры с Театром мюзиклов в Петербурге и, может, будем делать русскую версию», — рассказал художник.
Также Шемякин готовит научную выставку и работает над книгами по возрождению старых русских слов.
Михаил Шемякин — российский художник, скульптор. Автор мемориалов «Жертвам политических репрессий» в Санкт— Петербурге и «Дети — жертвы пороков взрослых» в Москве, скульптуры «Кибела: Богиня Плодородия» в Нью-Йорке, памятников Петру I в Лондоне, Джакомо Казанове в Венеции и др. Лауреат Государственной премии РФ (1993). В 2018 году художнику исполняется 75 лет.
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