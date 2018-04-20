Творческая гостиная пройдет в районе

Творческое мероприятие «Гостиная с Надеждой» состоится 21 апреля в библиотеке имени Ивана Бунина

Каждый месяц учреждение встречает художников, поэтов и музыкантов в рамках проведения вечера. В этот день мероприятие приурочено к празднику Всемирного дня книги и авторского права.

— «Гостиная с Надеждой » существует для того, чтобы объединять людей, которым небезразлично творчество. На мероприятиях собираются друзья, чьи жизни посвящены искусству. На вечерах образуются творческие союзы, которые потом дают концерты в рамках проведения гостиной каждый месяц, — поделилась администратор Бунинского зала библиотеки Татьяна Богоявленская.

Отметим, что на мероприятии Александр Ковальчук-Камчатка перезентуют свою новую книгу «Поздние акварели». Кроме того, состоится чтение его стихов, положенных на музыку Надежды Трубачевой.

Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3.