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Творческая гостиная пройдет в районе
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Творческая гостиная пройдет в районе 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Творческое мероприятие «Гостиная с Надеждой» состоится 21 апреля в библиотеке имени Ивана Бунина.
Каждый месяц учреждение встречает художников, поэтов и музыкантов в рамках проведения вечера. В этот день мероприятие приурочено к празднику Всемирного дня книги и авторского права.
— «Гостиная с Надеждой» существует для того, чтобы объединять людей, которым небезразлично творчество. На мероприятиях собираются друзья, чьи жизни посвящены искусству. На вечерах образуются творческие союзы, которые потом дают концерты в рамках проведения гостиной каждый месяц, — поделилась администратор Бунинского зала библиотеки Татьяна Богоявленская.
Отметим, что на мероприятии Александр Ковальчук-Камчатка перезентуют свою новую книгу «Поздние акварели». Кроме того, состоится чтение его стихов, положенных на музыку Надежды Трубачевой.
Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3.
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