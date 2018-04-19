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Жители из Молжаниновского познакомились с миниатюрной живописью
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Жители из Молжаниновского познакомились с миниатюрной живописью 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
В рамках творческого проекта учитель черчения, ИЗО и технологии, дизайнер «Школы Перспектива» Л. Максимова и ученик 9 «Б» класса Денис Ружицкий посетили Московский областной музей народных художественных промыслов Федоскино.
— В музее они изучили создание миниатюрной живописи и встретились с народным художником Николаем Солонинкиным, который вместе с другими мастерами продемонстрировал роспись шкатулок, — рассказал представитель администрации школы.
Денис Ружицкий — один из талантливых учеников школы. Под руководством Максимовой он принял участие в Открытом чемпионате профессионального мастерства WorldSkillsRussia2018, на региональном этапе которого занял 4 место в компетенции «Дизайн интерьера». Ему была вручена медаль за профессионализм. (то)
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