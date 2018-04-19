Жители из Молжаниновского познакомились с миниатюрной живописью

В рамках творческого проекта учитель черчения, ИЗО и технологии, дизайнер «Школы Перспектива» Л. Максимова и ученик 9 «Б» класса Денис Ружицкий посетили Московский областной музей народных художественных промыслов Федоскино.

— В музее они изучили создание миниатюрной живописи и встретились с народным художником Николаем Солонинкиным, который вместе с другими мастерами продемонстрировал роспись шкатулок, — рассказал представитель администрации школы.

Денис Ружицкий — один из талантливых учеников школы. Под руководством Максимовой он принял участие в Открытом чемпионате профессионального мастерства WorldSkillsRussia2018, на региональном этапе которого занял 4 место в компетенции «Дизайн интерьера». Ему была вручена медаль за профессионализм. (то)