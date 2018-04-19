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Отделение социальной реабилитации провело экскурсию в музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
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Отделение социальной реабилитации провело экскурсию в музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
В радостный апрельский день подопечные Отделения социальной реабилитации района Старое Крюково отправились в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Это — музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям Музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX–XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире.
Прогуливаясь по тихим залам музея и слушая рассказ опытного экскурсовода, экскурсанты наслаждались богатым собранием полотен и скульптуры. Интересна история создания коллекции, и с какой любовью и самоотверженностью она сохраняется и пополняется для потомков. Вся группа экскурсантов получила большое эстетическое удовольствие от посещения музея.
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