Ещё
Музей ретроавтомобилей открывается в Новокузнецке 19 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музей ретроавтомобилей открывается в Новокузнецке 19 апреля 

RT на русском 1 час назад
Музей ретроавтомобилей начинает работу в Новокузнецке 19 апреля, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на организаторов.
Посетители увидят различные машины и технику.
Официальное открытие «Ретропарка» пройдёт в 16:00.
Ранее Inforeactor сообщал, что парад ретроавтомобилей пройдёт 26 мая в Санкт-Петербурге в честь 315-летия города. На Невском проспекте можно будет увидеть раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые машины.
После парада их выставят на Инженерной улице. Технику предоставят коллекционеры и музеи из России и других стран.
RT на русском: последние новости
В российских театрах побывали 40 млн зрителей в 2017 году В Эрмитаже появились онлайн-экскурсии У музея Циолковского в Кирове появился новый руководитель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино3
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»89
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Что стало со звездами «Аншлага»20
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение