Не ремесло, а поэзия: воронежская художница представила горожанам необычную выставку

Выставка Ирины Ворошилиной открылась в зале на Пушкинской. «Мои натюрморты» — выставка с таким названием открылась в зале на Пушкинской. Автор работ — известный мастер Ирина Ворошилина, работающая в разных техниках — в живописи, батике, фьюзинге, эмали на меди. Подробности в сюжете «Вести-Воронеж». Можно просто писать предметы с натуры, а можно пропускать мысли о них через себя и представлять самые обычные объекты необычно композиционно. А если делать это ещё и в разных техниках — получается творчество художника, дизайнера Ирины Ворошилиной. Ей одинаково послушно поддаются батик, фьюзинг, эмаль на меди и декоративная живопись. Сложно себе представить, что вначале это был обычный кусок белого шёлка. Процесс работы над батиком превращается из ремесла в поэзию.

— Предметы общаются друг с другом, разговаривают, живут вместе внутри одной картины. Можно придумывать разные истории. Это не натюрморт постановочный. Можно просто писать предметы, а можно перерабатывать, через себя пропускать, — делится Ирина Ворошилина. Ирина закончила дизайнерский факультет, трудилась вначале в проектном институте. Но долго её творческая душа выдержать работы над типовыми проектами не могла. Ворошилина ушла в свободное плавание. Серьезно занялась батиком, а потом пришли и другие техники, потому, что она не может без эксперимента. Говорит, что долго заниматься одной техникой скучно — перенасыщается материалом. Чтобы отдохнуть, переходит к материалу противоположному.