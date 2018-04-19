Более пяти миллионов человек посетили проект «Россия ‐ моя история»

Федеральный исторический проект «Россия ‐ моя история» уверенно перешагнул собрал пять с половиной миллионов человек. Несколько крупных рекордов было анонсировано в различных городах. В Санкт‐Петербурге на экспозиции за пять месяцев пришло 300 000 человек. Пермь, Махачкала и Волгоград собрали 100 000 посетителей менее, чем за полгода с момента открытия, а в Тюмени каждый третий школьник области уже побывал в историческом парке.

С момента открытия первой выставки проекта прошло уже пять лет. На сегодняшний день проект «Россия — моя история» состоит из 16 масштабных павильонов в крупнейших городах страны. Он вошел в число самых посещаемых проектов по истории России.

Каждый этап проекта был ознаменован своими рекордами посещаемости или роста. Так, в 2013 году первую выставку «Романовы» в Москве посетило более 300 тысяч человек; в 2014 году ее же в петербургском «Ленэкспо» увидели более 150 тысяч человек с максимальным показателем дневной посещаемости в 19 500 человек.

Таким образом, общей численности посетителей проекта «Россия — моя история» (5,5 миллионов) хватило бы на целый город, равный по размеру, например, культурной столице

Аудитория исторических парков в различных городах одинакова — это студенты, школьники и родители, которые проводят свободное время за отдыхом в новом мультимедийном музее. Статистика парка в Санкт-Петербурге

сопоставима со всеми и наглядно показывает, что больше половины зрителей в возрасте до 35 лет предпочитают изучать древнюю историю и современность, а треть посетителей отдают свое предпочтение экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе». Посещаемость других парков измеряется десятками тысяч, а срок работы 14 из них отсчитывается с сентября 2017 года, что показывает важную сторону рекордов — ограниченность во времени.