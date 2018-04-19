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Китайский культурный центр в САО примет участие в акции «Библионочь»
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Китайский культурный центр в САО примет участие в акции «Библионочь» 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Китайский Культурный центр в Москве, который находится в Беговом на улице Правды д.1стр1, приглашает на торжественное открытие выставки молодых художников-студентов и выпускников художественных колледжей и вузов «Все краски Китая — взгляд из России», которое пройдет в рамках мероприятий Библионочи.
Впервые в Китайском культурном центре в одном выставочном пространстве будет представлено разнообразие школ и техник от ведущих российских художественных учебных учреждений — вузов и колледжей. Среди них: МГАХИ им. В. И. Сурикова, МГХПА им. С. Г. Строганова, Российская Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Московский Политех, Московский и Сергиево-Посадский филиалы Высшей школы народных искусств (академия), МАРХИ и многие другие. От среднего звена — Колледж им. Карла Фаберже.
Работы молодых авторов создавались во время летних пленэрных выездов и практик по Китаю, во время стажировок от Творческих союзов и туристических маршрутов по этой удивительной, полной древних традиций и обычаев стране.
На открытии, которое состоится 21 апреля в 17.00, гостей порадует выступлением фольклорный ансамбль «Златы врата».
После открытия выставка продолжит работу до 10 мая по рабочим дням (09.30 — 18.30, перерыв 12.30 — 14.30).
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