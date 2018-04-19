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В Воронеже открылась крупная международная фотовыставка, посвящённая дикой природе
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В Воронеже открылась крупная международная фотовыставка, посвящённая дикой природе 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Помимо работ фотографов из разных стран, посетителей ждёт развлекательная программа. А в музее имени Крамского поселилась «Золотая черепаха» –международная фотовыставка, посвящённая дикой природе. На снимках — подводный мир, портреты насекомых и животных. На одном из фото — большой выводок детенышей песца совершенно не боится объектива. Сова напоминает статуэтку из слоновой кости и любопытный соболь смотрит прямо на фотографа. В музее выставлены семьдесят фотографий отличного качества. Они победили в нескольких номинациях международного конкурса. Выставка существует уже 11 лет. В первый же год она привлекла внимание многих фотографов. За это время в ней участвовали мастера объектива из 130 стран.
— Ежегодно с мая по октябрьпроводится конкурс, куда могут подать свои работы как фотографы любители, так и фотографы профессионалы, — рассказывает куратор выставки «Золотая черепаха» Анна Мысина. Посетители «Золотой черепахи» могут не просто любоваться фотопортретами. Подготовлена обучающая и развлекательная программа, включающая игровые и познавательные квесты, мастер-классы по искусству фотографии, ландшафтному дизайну лекции о путешествиях и экологии, конкурсы для детей.
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