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Музей игровых автоматов откроется в мае в московском парке «Сокольники»
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Музей игровых автоматов откроется в мае в московском парке «Сокольники» 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Музей игровых автоматов появится в мае в московском парке «Сокольники», сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор парка Андрей Лапшин.
"Будет интересно всем, кто не молодой — вспомнит свою молодость, кто молодой — посмотрит, на чем играли мы, и какие оригинальные и интересные были игровые автоматы", — сказал он, отметив, что откроется экспозиция уже 1 мая. По словам Лапшина, в экспозиции будет представлено 24 автомата, которые собирались по всей стране.
Также директор парка рассказал, что в сентябре у главного входа в «Сокольники» планируется установить памятник меценату Сергею Третьякову, благодаря которому в 1879 году парк был присоединен к городу Москве после выкупа его территории. «Событие знаменательное, и благодаря Сергею Михайловичу Третьякову в Москве появился настоящий парк», — сказал Лапшин.
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