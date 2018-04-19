Музей игровых автоматов откроется в мае в московском парке «Сокольники»

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Музей игровых автоматов появится в мае в московском парке «Сокольники», сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор парка Андрей Лапшин.

"Будет интересно всем, кто не молодой — вспомнит свою молодость, кто молодой — посмотрит, на чем играли мы, и какие оригинальные и интересные были игровые автоматы", — сказал он, отметив, что откроется экспозиция уже 1 мая. По словам Лапшина, в экспозиции будет представлено 24 автомата, которые собирались по всей стране.