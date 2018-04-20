Ещё
Актер Сигал наградил российского чемпиона мира по паралимпийскому каратэ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актер Сигал наградил российского чемпиона мира по паралимпийскому каратэ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Андрей Стасевич/belta.by
Актер Стивен Сигал наградил чемпиона мира по паралимпийскому каратэ россиянина Сергея Бурлакова на торжественной церемонии вручения национальной премии «Золотой пояс» в номинации «За волю к победе».
"Это не просто спортсмен-каратист, это человек с большой буквы. Это великолепный пример настоящего бойца. Боевые искусства объединяют нас всех в одной большой семье. Занятия помогают нам не только совершенствоваться физически, но и воспитывают волю к победе", — приводит слова Сигала ФАН.
Церемония вручения национальной премии «Золотой пояс» прошла 19 апреля в Москве в Государственном Кремлевском дворце.
Ранее бывший боксер-тяжеловес Джордж Форман вызвал на поединок Сигала.
Газета.Ru: последние новости
Надежда Бабкина получила один из 100 "культурных" грантов Владимира Путина Российские музеи и театры установили рекорд посещаемости "Галс-Девелопмент" заключил договор с Театральным музеем им. Бахрушина
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино3
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»95
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение