Актер Сигал наградил российского чемпиона мира по паралимпийскому каратэ

Актер Стивен Сигал наградил чемпиона мира по паралимпийскому каратэ россиянина Сергея Бурлакова на торжественной церемонии вручения национальной премии «Золотой пояс» в номинации «За волю к победе».

"Это не просто спортсмен-каратист, это человек с большой буквы. Это великолепный пример настоящего бойца. Боевые искусства объединяют нас всех в одной большой семье. Занятия помогают нам не только совершенствоваться физически, но и воспитывают волю к победе", — приводит слова Сигала ФАН.

Церемония вручения национальной премии «Золотой пояс» прошла 19 апреля в Москве в Государственном Кремлевском дворце.