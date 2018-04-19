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Сигал: национальная премия «Золотой пояс» является событием большого масштаба
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Сигал: национальная премия «Золотой пояс» является событием большого масштаба 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал назвал мероприятием большого масштаба XII церемонию вручения Национальной премии «Золотой пояс». Об этом он заявил журналистам.
Церемония проходит в четверг в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
"Я уверен, что здесь очень много мастеров высокого уровня. Хотя, по определенным причинам [все дело в номинациях] мне пока не сказали, кто будет награжден. Конечно, это мероприятие большого масштаба. Очень отрадно, что существуют такие мероприятия, где чествуют мастеров боевых искусств", — сказал Сигал.
Церемония «Золотой пояс» ежегодно проводится Российским союзом боевых искусств (РСБИ).
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