Сигал: национальная премия «Золотой пояс» является событием большого масштаба

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал назвал мероприятием большого масштаба XII церемонию вручения Национальной премии «Золотой пояс». Об этом он заявил журналистам.

Церемония проходит в четверг в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

"Я уверен, что здесь очень много мастеров высокого уровня. Хотя, по определенным причинам [все дело в номинациях] мне пока не сказали, кто будет награжден. Конечно, это мероприятие большого масштаба. Очень отрадно, что существуют такие мероприятия, где чествуют мастеров боевых искусств", — сказал Сигал.

Церемония «Золотой пояс» ежегодно проводится Российским союзом боевых искусств (РСБИ).