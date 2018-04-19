Стивен Сигал наградил российского паралимпийца Бурлакова 

Известный актёр Стивен Сигал на торжественной церемонии в Москве наградил лауреата национальной премии «Золотой пояс» в номинации «За волю к победе», чемпиона мира по паралимпийскому каратэ россиянина Сергея Бурлакова.
«Это не просто спортсмен-каратист, это человек с большой буквы. Это великолепный пример настоящего бойца. Боевые искусства объединяют нас всех в одной большой семье. Занятия помогают нам не только совершенствоваться физически, но и воспитывают волю к победе», — приводит слова Сигала РИА Новости.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу Джордж Форман вызвал на бой Стивена Сигала.