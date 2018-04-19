Ещё
Стивен Сигал наградил российского паралимпийца Бурлакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стивен Сигал наградил российского паралимпийца Бурлакова 

RT на русском 36 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Известный актёр Стивен Сигал на торжественной церемонии в Москве наградил лауреата национальной премии «Золотой пояс» в номинации «За волю к победе», чемпиона мира по паралимпийскому каратэ россиянина Сергея Бурлакова.
«Это не просто спортсмен-каратист, это человек с большой буквы. Это великолепный пример настоящего бойца. Боевые искусства объединяют нас всех в одной большой семье. Занятия помогают нам не только совершенствоваться физически, но и воспитывают волю к победе», — приводит слова Сигала РИА Новости.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу Джордж Форман вызвал на бой Стивена Сигала.
RT на русском: последние новости
Специалисты нашли ошибку в названии картины Ивана Шишкина В российских театрах побывали 40 млн зрителей в 2017 году В Эрмитаже появились онлайн-экскурсии
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино3
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»95
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение