Более пяти миллионов россиян посетили экспозиции «Россия-Моя история»

Исторический проект «Россия-Моя история» отчитался о количестве посетителей выставок и мультимедийных экспозиций в 16 крупнейших городах страны.

На данный момент экспозиции проекта посетили пять с половиной миллионов человек. Рекордсменами среди городов стали Санкт-Петербург, привлекший на экспозиции за пять месяцев 300 тысяч посетителей, Пермь, Махачкала и Волгоград, преодолевшие отметку в 100 тысяч посетителей менее чем за полгода с момента открытия, и Тюмень, где каждый третий школьник области уже побывал в историческом парке проекта.

Руководитель исторического парка «Россия-Моя история» Иван Есин отметил, что общая численность посетителей проекта равна населению культурной столицы.

Напомним, в 2013 году исторический парк «Россия — моя история» начал свою работу в 57-м павильоне ВДНХ в Москве. Сегодня исторические парки открыты в 16 городах страны — от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы. Таким образом проект «Россия — Моя история» является самым масштабным экспозиционным комплексом в России.