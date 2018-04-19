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Более пяти миллионов россиян посетили экспозиции «Россия-Моя история»
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Более пяти миллионов россиян посетили экспозиции «Россия-Моя история» 

Ридус 32 минуты назад
Исторический проект «Россия-Моя история» отчитался о количестве посетителей выставок и мультимедийных экспозиций в 16 крупнейших городах страны.
На данный момент экспозиции проекта посетили пять с половиной миллионов человек. Рекордсменами среди городов стали Санкт-Петербург, привлекший на экспозиции за пять месяцев 300 тысяч посетителей, Пермь, Махачкала и Волгоград, преодолевшие отметку в 100 тысяч посетителей менее чем за полгода с момента открытия, и Тюмень, где каждый третий школьник области уже побывал в историческом парке проекта.
Руководитель исторического парка «Россия-Моя история» Иван Есин отметил, что общая численность посетителей проекта равна населению культурной столицы.
Напомним, в 2013 году исторический парк «Россия — моя история» начал свою работу в 57-м павильоне ВДНХ в Москве. Сегодня исторические парки открыты в 16 городах страны — от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы. Таким образом проект «Россия — Моя история» является самым масштабным экспозиционным комплексом в России.
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