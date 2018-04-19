Выставки, концерт, турнир: как в Крыму отпразднуют Хыдырлез

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. В Крыму создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий крымско-татарского национального праздника Хыдырлез. Его возглавил глава РК Сергей Аксенов . Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Совмина.

Также утвержден план мероприятий по подготовке и проведению праздника, который, согласно документу, состоится 5 мая в Бахчисарае.

В рамках Хыдырлеза запланированы выставка изделий крымско-татарского декоративно-прикладного искусства, концерт крымско-татарских мастеров искусств и художественной самодеятельности, спортивный турнир по национальной борьбе куреш, выставка декоративных птиц, конкурс крымско-татарской кухни. Также предусмотрена демонстрация национальной моды.

На площадке праздника будут организованы места для выносной торговли и общественного питания.

Кроме того, 5 мая от симферопольской станции «Западная» к месту проведения Хыдырлеза пустят автобусы.

Ранее сообщалось, что в этом году крымско-татарский праздник Хыдырлез пройдет на улице Мира в Бахчисарае (в районе водохранилища). До этого мероприятие проводили на 25-м километре трассы Симферополь — Бахчисарай. В прошлом году гостями праздника стали более 50 тыс. человек.