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Выставки, концерт, турнир: как в Крыму отпразднуют Хыдырлез
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Выставки, концерт, турнир: как в Крыму отпразднуют Хыдырлез 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. В Крыму создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий крымско-татарского национального праздника Хыдырлез. Его возглавил глава РК Сергей Аксенов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Совмина.
Также утвержден план мероприятий по подготовке и проведению праздника, который, согласно документу, состоится 5 мая в Бахчисарае.
В рамках Хыдырлеза запланированы выставка изделий крымско-татарского декоративно-прикладного искусства, концерт крымско-татарских мастеров искусств и художественной самодеятельности, спортивный турнир по национальной борьбе куреш, выставка декоративных птиц, конкурс крымско-татарской кухни. Также предусмотрена демонстрация национальной моды.
На площадке праздника будут организованы места для выносной торговли и общественного питания.
Кроме того, 5 мая от симферопольской станции «Западная» к месту проведения Хыдырлеза пустят автобусы.
Ранее сообщалось, что в этом году крымско-татарский праздник Хыдырлез пройдет на улице Мира в Бахчисарае (в районе водохранилища). До этого мероприятие проводили на 25-м километре трассы Симферополь — Бахчисарай. В прошлом году гостями праздника стали более 50 тыс. человек.
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