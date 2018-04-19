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На «Музейную ночь» в Калининградской области напечатают 5 тысяч билетов
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На «Музейную ночь» в Калининградской области напечатают 5 тысяч билетов 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
23 апреля в музеях Калининграда и области начнут продавать билеты на Музейную ночь. Она назначена на 18 и 19 мая. Организаторы напечатают 5 тысяч билетов, это больше, чем в прошлом году. Единый билет будет стоить 500 рублей, он обеспечит поездку в специальных автобусах и вход в 7 площадок Музейного кольца.
Главные темы предстоящей Музейной ночи — футбол и Япония. Организаторы напомнили, что сейчас Россия впервые становится хозяйкой Чемпионата мира по футболу. Также 2018-й год объявлен годом Японии, и площадки во всех регионах страны готовятся посвятить этим темам свою Музейную ночь.
К примеру, музей янтаря организует мастер-классы по айкидо и приготовлению японских блюд, выставку украшений из Японии. Залы историко-художественного музея займут спортсмены, в том числе участники федерации компьютерных игр.
Всего в Музейную ночь в этом году вливаются 34 площадки по всему региону, и это не только музеи. Ночное шоу готовят в деревне викингов Кауп. На Верхнем озере обещают очень необычный вечер в стиле «Городских выходных».
Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области:
— Там будет организовано очень интересное пространство, частично оно будет связано с футболом, частично вообще с отдыхом на открытом воздухе. Будут интересные проекты стритфудовские, которые раньше никогда не были до этого в Калининграде. Будет петанк, будет площадка для игры в футбол один на один, будет организована сцена на воде.
С подробной программой Музейной ночи в Калининградской области можно ознакомиться на сайте mnight-kld.ru.
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