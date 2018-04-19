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Экспозиции проекта «Россия — моя история» посетили 5,5 млн человек
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Экспозиции проекта «Россия — моя история» посетили 5,5 млн человек 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Исторический проект «Россия — моя история» перешагнул отметку в 5,5 млн посетителей, реализовав несколько крупных рекордов в различных уголках страны.
Как следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД, экспозиции проекта в Петербурге за пять месяцев посетили 300 тыс. человек. В Перми, Махачкале и Волгограде — более 100 тыс. менее чем за полгода. В Тюмени каждый третий школьник региона побывал в историческом парке «Россия — моя история».
За пять лет реализации интерактивного проекта «Россия — моя история» в его рамках открылись 16 масштабных павильонов в крупнейших городах России. Так проект вошел в число самых посещаемых по истории России.
В 2013 году первую выставку «Романовы» в Москве посетило более 300 тыс. человек, в 2014 году ее же в петербургском «Ленэкспо» увидели более 150 тыс. человек с максимальным показателем дневной посещаемости в 19,5 тыс. человек.
Статистика исторического парка в Петербурге наглядно показывает, что более половины зрителей в возрасте до 35 лет предпочитают изучать древнюю историю и современность, а треть посетителей отдают свое предпочтение экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе».
Посещаемость других парков измеряется десятками тысяч, а срок работы 14 из них отсчитывается с сентября 2017 года, что показывает важную сторону рекордов — ограниченность во времени.
«Таким образом, общей численности посетителей проекта «Россия — моя история» (5,5 млн) хватило бы на целый город равный по размеру, например, культурной столице», — сообщил руководитель исторического парка «Россия — моя история» Иван Есин.
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