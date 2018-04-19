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Дан старт подготовке к АГРОСАЛОНУ 2018
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Дан старт подготовке к АГРОСАЛОНУ 2018 

Министерство промышленности и торговли РФ 2 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
19 апреля, состоялся семинар по подготовке к проведению Международной специализированной выставки сельскохозяйственной техники АГРОСАЛОН 2018. В мероприятии принял участие Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Евгений Корчевой.
Семинар прошел в формате комплексного, состоящего из нескольких частей мероприятия, одна из которых прошла в форме открытого диалога спикеров и присутствующих. В обсуждении участвовали представители более чем пятидесяти ведущих российских компаний-производителей сельскохозяйственной техники и оборудования.
В ходе своего выступления Евгений Корчевой отметил значимость проведения АГРОСАЛОНА для продвижения российской сельхозтехники не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках. «В России действуют беспрецедентные меры государственной поддержки отрасли. Минпромторг России разработал целый комплекс программ, направленных на стимулирование спроса на внутреннем рынке, на развитие экспорта, выпуск новых моделей и внедрение самых современных технологий» — отметил он.
АГРОСАЛОН — единственная в России выставка, представляющая продукцию всех мировых производителей, проходит один раз в два года и является центральной отраслевой площадкой для демонстрации новейших технических решений в агропромышленном комплексе, организатор выставки — Ассоциация Росспецмаш.
Директор Ассоциации Росспецмаш Алла Елизарова сообщила о результатах работы по подготовке к выставке, а также о новых перспективах и возможностях экспонентов.
В 2016 году выставку АГРОСАЛОН общей площадью более 60 тысяч кв. м. наполнили несколько тысяч экспонатов, в том числе 579 крупногабаритных образцов машин и оборудования среди которых было более 70 российских премьер. Мероприятие стало местом демонстрации долгожданных премьер, деловых переговоров и теплых встреч с давними партнерами. За четыре дня активной работы на стендах участники достигли большинства поставленных целей, заключили многочисленные выгодные контракты и обеспечили свои предприятия новыми заказами.
В 2018 году АГРОСАЛОН отметит десятилетний юбилей и станет самой масштабной выставкой за всю историю мероприятия.
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