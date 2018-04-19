Художник С. Андрияка проведет в усадьбе «Царицыно» мастер-класс в рамках проекта «Московское долголетие»

Художник Сергей Андрияка 22 апреля 2018 г. в павильоне «Хлебный дом» музея-заповедника «Царицыно» проведет мастер-класс для участников проекта «Московское долголетие». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Народный художник России С. Андрияка проведет мастер-класс по акварельной живописи для москвичей старшего возраста — участников проекта «Московское долголетие». Занятие состоится 22 апреля в 12:00 в павильоне «Хлебный дом» музея-заповедника «Царицыно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках проекта «Московское долголетие» жители Москвы старшего поколения, интересующиеся изобразительным искусством, могут бесплатно посещать занятия по масляной и китайской живописи, графике, основам академического рисунка и живописи, рисованию песком и творческой терапии для снятия стресса.

С. Андрияка — художник-акварелист и педагог, основатель и руководитель школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств. С посетителями мастер-класса он поделится своими секретами акварельной живописи, объяснит, как построить композицию и выбрать сюжет для картины. На занятии побывают 50 участников пилотного проекта, которые выразили желание заниматься живописью и записались на соответствующие курсы.