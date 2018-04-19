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В Санкт-Петербурге показали машстабную диораму «Ледовое побоище»
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В Санкт-Петербурге показали машстабную диораму «Ледовое побоище» 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Полотно будет экспонироваться в музее несколько лет. В год 800-летия Александра Невского его транспортируют в Гдовский район Псковской области. Работа будет размещена на месте, где и произошла легендарная битва русской истории.
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки Евгения Емельянова «Образы Родины». Мероприятие прошло 18 апреля.
Главное направление творчества Емельянова — историческая живопись. Всего в экспозиции будет представлено около восьмидесяти работ художника, посвященных прошлому и настоящему российской истории.
Основной работой выставки «Образы Родины» стало полотно для будущей диорамы «Ледовое побоище». Впоследствии она будет размещена в музее на Псковской земле в честь 800-летия Александра Невского. Исполненное в традициях русской академической школы полотно размером 15 на 4 метра повествует зрителю о битве на Чудском озере в 1242 году.
Полотно будет экспонироваться в музее несколько лет. Однако в 2021 год, год 800-летия Александра Невского, его транспортируют в Гдовский район Псковской области. Работа будет размещена на месте, где и произошла легендарная битва русской истории.
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