Главное командование ВМФ, Центральный военно-морской музей и Управление навигации и океанографии Минобороны России открыли выставку «Стражи морей» в Санкт-Петербурге

На выставке была представлена коллекция крымского историка маячного дела.

В Центральном военно-морском музее состоялась торжественная церемония открытия уникальной выставки «Стражи морей. История маячной службы России». Открытие состоялось в ходе работы V научно-практической конференции, посвященной 100-летию создания Рабоче-Крестьянского Красного Флота.

Беспрецедентный по своей уникальности выставочный проект реализован совместно с Управлением навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации , Музеем маячной службы историко-культурного комплекса «Форт Константин» в Кронштадте. Выставка продолжит работу до 2 декабря 2018 года.

Это первый из двух выставочных проектов, осуществляемых Центральным военно-морским музеем в рамках подготовки программы «Тайны синей стихии», приуроченной к проведению ежегодной акции «Ночь музеев».

Открывая экспозицию, директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай поблагодарил за работу её создателей, особо отметив самое деятельное участие Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации в создании выставки. По словам Руслана Нехая, это вызвано особым, трепетным отношением всех моряков к маякам. В свою очередь заместитель начальника управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга Олег Осипов в своем выступлении передал участникам церемонии приветствие Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва и отметил, что «маяки принадлежат всем и неприкосновенны, как полномочные представители державы».

По информации капитана 1 ранга Олега Осипова «В настоящее время на берегах морей, омывающих Российскую Федерацию, расположено около 350 маяков, из них порядка 200 маяков и навигационных знаков, можно отнести к объектам морского наследия, представляющим историческую и культурную ценность для России. Большинство из них становятся настоящими центрами притяжения для энтузиастов маячной службы, число которых в нашей стране растет год от года, что подтверждает и существование в Кронштадте уникального Музея маячной службы под руководством Владимира Ергера, часть экспонатов которого представлена на выставке в Центральном военно-морском музее». Особое внимание в ходе церемонии открытия выставки было обращено на роль энтузиастов истории маячного дела.

Благодаря таким энтузиастам маяки живут и в XXI веке. Об одном из них, капитане 2 ранга в отставке Юрии Ивановиче Тюрине , начальнике Айтодорского маяка в Крыму участникам церемонии открытия выставки рассказал директор ЦВММ Руслан Нехай. Отслужив гидрографом в Севастополе, Юрий Иванович уже 40 лет является начальников маяка, совмещая свою службу с собирательством реликвий маячного дела. Коллекция Юрия Тюрина собралась обширная, и, по его мнению, ее должны видеть новые поколения. Отдавая должное подвижничеству заслуженного маячника Юрия Ивановича Тюрина, директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай заверил участников церемонии открытия выставки, что при необходимости и наличии на то воли собирателя, музей, совместно с Управление навигации и океанографии Минобороны РФ и при поддержке Главного командования ВМФ, предпримет все необходимые усилия с целью сбережения уникальной коллекции для потомков.

После церемонии открытия выставки для гостей музея была проведена первая экскурсия по новой экспозиции, которую провел куратор выставки, научный сотрудник ЦВММ Юрий Горкавенко.