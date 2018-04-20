В Ташкенте проходит международная выставка здравоохранения

Ташкент, 19 апреля / Синьхуа / — В столичном «Узэкспоцентре» проходит трехдневная Ташкентская международная выставка здравоохранения.

По словам организаторов, она является площадкой для общения представителей мировой медицинской и фармацевтической промышленности, а также установления широких связей между производителями и специалистами.

На выставке представлена современная медицинская техника, технологии для фармацевтической промышленности, готовая лекарственная и медицинская продукция, стоматологическое оборудование.

В ней принимают участие представители более 200 компаний из 18 стран, в том числе из КНР. —0—