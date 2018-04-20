Русский вечер в Милане: вечеринка журнала SALON-interior в рамках выставки Salone del Mobile

Как и много лет назад, в этом году после напряжённого дня работы на выставке сюда, в старинное палаццо в шаге от миланского собора Дуомо, пришли давние и новые друзья итальянских фабрик, которых представляет в России компания W. W. T. S. Русскую атмосферу создавала российская поп-группа «Фабрика». Девушки спели «Катюшу» на открытой террасе палаццо (которая выходит прямо на площадь Домского собора), а затем выступили с концертом в одном из самых красивых залов дворца.