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Русский вечер в Милане: вечеринка журнала SALON-interior в рамках выставки Salone del Mobile
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Русский вечер в Милане: вечеринка журнала SALON-interior в рамках выставки Salone del Mobile 

Salon.ru 2 часа назад
Фото: Salon.ru
Как и много лет назад, в этом году после напряжённого дня работы на выставке сюда, в старинное палаццо в шаге от миланского собора Дуомо, пришли давние и новые друзья итальянских фабрик, которых представляет в России компания W. W. T. S. Русскую атмосферу создавала российская поп-группа «Фабрика». Девушки спели «Катюшу» на открытой террасе палаццо (которая выходит прямо на площадь Домского собора), а затем выступили с концертом в одном из самых красивых залов дворца.
Концертную программу предварило выступление представителя компании Luciano Bevilaqua — фабрики, которая славится работой с камнем. Скульптор, который трудится для компании, вырезал вручную барельеф на тему картины Караваджо «Иисус в Эммаусе». Ни больше не меньше. На барельефе изображены Сильверио Марион, Владимир Путин и владелец компании Лучано Бевилаква. Произведение произвело фурор.
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