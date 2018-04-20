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Новым директором Исследовательского института Гетти станет искусствовед Мэри Миллер
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Новым директором Исследовательского института Гетти станет искусствовед Мэри Миллер 

АртГид 22 минуты назад
Фото: АртГид
Ранее она была первой женщиной-деканом в Йельском колледже, а в настоящее время является профессором истории искусств Йельского университета и старшим директором Йельского института сохранения культурного наследия. Миллер — специалист по искусству древних культур Нового Света и автор ряда публикаций по этой теме. В настоящее время она изучает культуру древнего города майя Чичен-Ица и историю рынка в доиспанский период в Калифорнии. Президент и главный исполнительный директор фонда Гетти Джеймс Куно выразил надежду, что Миллер станет тем лидером, который сможет обратиться к новым методам изучения и распространения культурного наследия, что будет способствовать «поистине глобальному подходу к истории искусства».
Источник: artforum
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