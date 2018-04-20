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Стив Коэн подарил MoMA скандальную картину Криса Офили «Пресвятая Дева Мария»
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Стив Коэн подарил MoMA скандальную картину Криса Офили «Пресвятая Дева Мария» 

АртГид 18 минут назад
Фото: АртГид
Коллекционер и миллиардер Стив Коэн подарил Музею современного искусства, Нью-Йорк, картину нигерийско-британского художника Криса Офили «Пресвятая Дева Мария» (1996), вызвавшую в 1999 году громадный скандал во время выставки «Сенсация» в Бруклинском музее. Картина, при создании которой использовался слоновий навоз (фрагмент груди на изображении Марии и подставки под рамой), вызвала гнев тогдашнего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который счел ее оскорблением католиков. Джулиани пытался через суд добиться снятия картины с экспозиции и сократить финансирование Бруклинского музея, однако, в конце концов, решил отказаться от этой идеи. В 2015 году «Пресвятая Дева Мария» была продана за $4,6 млн на аукционе Christie’s в Лондоне (это аукционный рекорд художника). Кроме картины Криса Офили коллекцию MoMA пополнили работы еще трех чернокожих художников: Эрве Телемак, Баркли Хендрикса и Марен Хассингер. Куратор живописи и скульптуры MoMA Энн Темкин считает важным появление работ этих художников в коллекции музея: «Люди смотрят на нашу коллекцию как на место, представляющее историю искусства наших дней. И эти художники, и их работы необходимы для истории искусства, как мы с опозданием понимаем».
Источник: Bloomberg
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