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Открыт третий проект художественной резиденции Gogova Foundation
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Открыт третий проект художественной резиденции Gogova Foundation 

АртГид 12 минут назад
Фото: АртГид
21 апреля 2018 года в Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии будет представлен персональный проект «Маршрут „Жемчужные тропы“» российских участниц третьей художественной резиденции Gogova Foundation Лизы Артамоновой и Илины Червонной. Проект представляет собой туристический маршрут, в котором артефакты и достопримечательности региона соседствуют с созданными художницами предметами искусства. Проект также включает в себя путеводитель по маршруту и фильм о его создании. Как рассказали авторы проекта, «мы давно следим за фондом Gogova Foundation: нам всегда хотелось иметь с ним дело. Кроме того, нам интересен метод работы site-specific, близок пул художников, принимавших участие в предыдущих резиденциях и, конечно, выставка „Обсерватория“ не прошла мимо нас… Резиденция — это не только возможность подумать над этими вопросами, но и попытка узнать регион изнутри, посмотреть на него глазами человека со стороны. Такие проекты аккумулируют ресурсы: все, чему ты учился, что знал и умел, — все это подтягивается, это можно хорошо и точно использовать по делу». Выставка будет открыта до 20 июня 2018 года. Gogova Foundation Artists Residency — резиденция для молодых художников, первые два проекта которой были реализованы в 2017 году в Баку. С 2018 года резиденция находится в Нижнем Архызе в Карачаево-Черкесской Республике. В экспертный совет входят Суад Гараева (галерея Yarat, Баку), Джаррет Грегори (Музей Хиршхорна, Вашингтон), Мариана Губер-Гогова (Gogova Foundation, Artwin Gallery), Екатерина Иноземцева (Музей современного искусства «Гараж», Москва), Алексей Новоселов (Московский музей современного искусства), Симон Мраз (Австрийский культурный форум) и Ольга Нефедова (независимый консультант и куратор).
Источник: пресс-релиз
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